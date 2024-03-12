В IT со школьной парты: как с детства заложить основу успешного будущего

Как попасть в IT уже с детства и заложить основу успешного будущего?

Сейчас IT-обучение доступно не только взрослым, но и детям — благодаря специальным курсам, интерактивным занятиям и новым технологиям. Где научиться? В Компьютерной Академии ТОП в Бийске.

Современные дети чуть ли не с младенчества на «ты» с гаджетами. Стоит взять в руки планшет или смартфон, и они — даже в два года — вполне осознанно листают фотографии, включают игры или мультфильмы. А подростки уже и сами творят контент и покоряют интернет. Они легко ведут блоги на YouTube, группы в соцсетях. Их поколение будет жить в новом мире, где технологии — неотъемлемая часть жизни. И дети готовы к этому, их влекут гаджеты и мир онлайн. Сохранить тягу к знаниям помогут курсы IT.

Академия ТОП Фото: АНО ДПО «Академия ТОП» (филиал «Академия ТОП Бийск») Пройти одну из лучших программ компьютерного образования ваши дети смогут в Компьютерной Академии ТОП в Бийске. Курс вошел в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии WSIS в Женеве. Детскую программу признали лучшей в номинации «Создание человеческого потенциала».

Программа «Первый шаг» рассчитан на юных программистов — от 7 до 8 лет. В программе учитываются возрастные особенности и уровень развития младших школьников. Очные уроки проходят в аудиториях 1 раз в неделю по 2 академических часа.

Академия ТОП Фото: АНО ДПО «Академия ТОП» (филиал «Академия ТОП Бийск»)

Для детей более старшего возраста — от 9 до 14 лет — есть форма обучения в будни или выходные дни. Уроки проходят 1–2 раз в неделю в зависимости от выбранного расписания. Ребята посещают очные занятия, находятся в комьюнити увлеченных сверстников и преподавателей. Создатели курса считают это важным фактором для социализации и развития навыков работы в команде, которые пригодятся каждому IT-специалисту в будущем.

Полная программа курса представлена на официальном сайте Академии. Здесь вы можете оставить заявку на обучение.

Для детей от 15 лет и тех, кого интересует поступление в колледж, в этот же день, 26 февраля, в 17:00 начнется открытая презентация «Старт в IT», где можно узнать, в чем преимущества работы в IT, с чего нужно начинать и как поступить в московский колледж Академии ТОП.

Академия ТОП Фото: АНО ДПО «Академия ТОП» (филиал «Академия ТОП Бийск»)

Познакомиться с программой и «примерить» образование на своего ребенка можно на уникальных мастер-классах, которые пройдут в ближайшие выходные, 16 и 23 марта. На них приглашают детей от 7 до 14 лет. И всего за час каждый ребенок создаст первую компьютерную игру или 3D-персонажа любимой игры.

Подробная информация о программе обучения «Первый Шаг» для детей 7-8 лет

Подробная информация о программе обучения для детей 9-14 лет

Подробная информация о обучении в Бийском филиале Московского Колледжа Цифровых Технологий

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