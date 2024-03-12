При взлете у него загорелся двигатель

12 марта 2024, 17:43148Написать комментарий

12 марта в небе над Ивановской областью загорелся военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщает Минобороны, на его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По данным военного ведомства, самолет упал при взлете для выполнения планового полета. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.

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К месту ЧП прилетели два вертолета, а также стягивается другая спецтехника. На аэродром Иваново вылетела комиссия главкома ВКС РФ для выяснения причины крушения.

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13.03.2024