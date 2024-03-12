реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет. На борту было 15 человек

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

При взлете у него загорелся двигатель

12 марта 2024, 17:43148Написать комментарий

В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет. На борту было 15 человек

12 марта в небе над Ивановской областью загорелся военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщает Минобороны, на его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По данным военного ведомства, самолет упал при взлете для выполнения планового полета. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

К месту ЧП прилетели два вертолета, а также стягивается другая спецтехника. На аэродром Иваново вылетела комиссия главкома ВКС РФ для выяснения причины крушения.

Взято Источник
13.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Крупнейшее захоронение жертв чумы раскопали археологи

Археологи раскопали крупнейшее на сегодня массовое захоронение жертв эпидемий чумы.…

У мужчины завелись в мозге черви из-за любви к…

У 52-летнего мужчины в мозге обнаружили личинки ленточного червя, который…

В МИД РФ раскрыли число включенных в стоп-лист представителей Прибалтики

В МИД РФ раскрыли число включенных в стоп-лист представителей…

Россия за последнее время запретила въезд 347 враждебно настроенным гражданам…

Министр: в Подмосковье строительные отходы перерабатывают на 82 площадках

Министр: в Подмосковье строительные отходы перерабатывают на 82 площадках

В Подмосковье легально перерабатывают строительные отходы на 82 площадках, рассказал…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp