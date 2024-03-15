В избиркоме Алтайского края опровергли слухи об отключении камер на участках

Ранее жителей края предупреждали о возможных фейках и провокациях в дни выборов

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова опровергла информацию об отключении камер видеонаблюдения на участках для голосования, сообщает “Толк”.

– Все системы видеонаблюдения и видеофиксации, установленные на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях, работают в штатном режиме. Центр общественного наблюдения Алтайского края фиксирует бесперебойный доступ к порталу видеонаблюдения со всех избирательных участков региона, – сообщили в избиркоме.

Информация о том, что что на всех избирательных участках якобы отключены камеры видеонаблюдения, появилась в некоторых Telegram-каналах и СМИ.

Напомним, жителей Алтайского края призвали быть бдительнее в дни выборов и доверять только официальным источникам информации.

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Взято отсюда