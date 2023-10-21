В известной на весь мир Денисовой пещере впервые пройдёт географический диктант

Его участниками станут 20 человек. Выполнять задания им придётся в верхней одежде, так как в пещере невозможно установить обогреватели.

Географический диктант пройдёт 19 ноября. Его организует Русское географическое общество. По всей стране откроют больше тысячи площадок, в основном в учреждениях культуры и образования. А в Алтайском крае ещё и в пещере. Заявку в Русское географическое общество подавал общественный фонд «Денисова пещера». Накануне стало известно, что её одобрили. Теперь предстоит создать условия для проведения диктанта.

Русское географическое общество согласовало проведение диктанта на 20 человек непосредственно в Денисовой пещере. 19 ноября в крае уже наступит зима, поэтому участники, конечно же, будут выполнять задания в зимней одежде. Мы обеспечим их столами, стульями, ручками, бумагой и освещением. Географический диктант, как правило, проходит не очень долго, поэтому никто не успеет замёрзнуть. На диктанте будет присутствовать денисовец в своём костюме. После диктанта для всех посетителей мы организуем небольшой поход по тропе денисовца, будем подниматься вверх на гору Каракол.

Олег Акимов , член попечительского совета общественного фонда «Денисова пещера»

В фонде «Денисова пещера» отметили, что проведение диктанта на объекте культурного наследия будет способствовать популяризации этой территории и привлечению туристов.

Марина Иванова

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