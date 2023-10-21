21.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России
Общество
В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России
Политика
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ включили в повестку заседания Совфеда
Политика
Путин обсуждает с Совбезом новые технологии для обеспечения безопасности
Политика
Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России
Политика
Би-би-си стала называть ХАМАС террористами после случая с красной краской

Коллекция категорий

Бизнес216 Новости
Здоровье478 Новости
Новости Алтай2224 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование248 Новости
Общество494 Новости
Объявления82 Новости
Политика476 Новости
Спорт270 Новости
Платим за интересные новости!

В известной на весь мир Денисовой пещере впервые пройдёт географический диктант

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Его участниками станут 20 человек. Выполнять задания им придётся в верхней одежде, так как в пещере невозможно установить обогреватели.

Географический диктант пройдёт 19 ноября. Его организует Русское географическое общество. По всей стране откроют больше тысячи площадок, в основном в учреждениях культуры и образования. А в Алтайском крае ещё и в пещере. Заявку в Русское географическое общество подавал общественный фонд «Денисова пещера». Накануне стало известно, что её одобрили. Теперь предстоит создать условия для проведения диктанта.

Русское географическое общество согласовало проведение диктанта на 20 человек непосредственно в Денисовой пещере. 19 ноября в крае уже наступит зима, поэтому участники, конечно же, будут выполнять задания в зимней одежде. Мы обеспечим их столами, стульями, ручками, бумагой и освещением. Географический диктант, как правило, проходит не очень долго, поэтому никто не успеет замёрзнуть. На диктанте будет присутствовать денисовец в своём костюме. После диктанта для всех посетителей мы организуем небольшой поход по тропе денисовца, будем подниматься вверх на гору Каракол.

Олег Акимов , член попечительского совета общественного фонда «Денисова пещера»

В фонде «Денисова пещера» отметили, что проведение диктанта на объекте культурного наследия будет способствовать популяризации этой территории и привлечению туристов.

Марина Иванова

новости горняк

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости