реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Железнодорожном районе Барнаула прошел смотр водооткачивающей техники

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Железнодорожном районе Барнаула прошел смотр водооткачивающей техники

В Железнодорожном районе Барнаула прошел смотр водооткачивающей техники

В Железнодорожном районе Барнаула прошел смотр водооткачивающей техники

В Железнодорожном районе Барнаула прошел смотр водооткачивающей техники

В Железнодорожном районе Барнаула прошел смотр водооткачивающей техники

В Железнодорожном районе Барнаула прошел смотр водооткачивающей техники

В Железнодорожном районе Барнаула прошел смотр водооткачивающей техники

13 марта, на территории Железнодорожного участка МБУ «Автодорстрой» прошел смотр водооткачивающей техники. 

Готовность техники к паводку оценили заместитель начальника управления по делам ГОЧС города Барнаула Евгений Терещенко, первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной, начальник штаба по делам ГО и ЧС Денис Чердак. 

Семь специализированных  организаций представили на смотре одиннадцать  единиц техники, в числе которых – мотопомпы и фронтальные погрузчики, самосвалы. Оборудование признано исправным и готовым к применению. Всего в противопаводковых мероприятиях будут принимать участие семь организаций и 11 единиц техники.

«В этом году мы увеличили количество техники, которая будет задействована при поведении противопаводковых мероприятий. Это поможет повысить качества выполнения работ. На сегодняшний день мы готовы к проведению противопаводковых мероприятий. Одна из важнейших задач – оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций», подчеркнул первый заместитель главы администрации Лев Ночевной. 

Отметим, при подтоплении частных домов талой водой жители района могут обратиться по телефону диспетчерской: 625-695, телефон работает круглосуточно.

Администрация Железнодорожного района, Телефон: (3852) 62-56-38, E-mail: pressa@gd.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и теперь попадет в «черный список»

Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и…

Управление имущественных отношений края (алтайкрайимущество) добилось судебного решения о включении…

День 749-й. Самое важное к утру 14 марта

День 749-й. Самое важное к утру 14 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

С правом на ошибку. Как будут проходить ЕГЭ и ОГЭ в этом году в Алтайском крае

С правом на ошибку. Как будут проходить ЕГЭ и…

Пересдать ЕГЭ в этом же году впервые смогут более 10…

В Железнодорожном районе Барнаула прошел смотр водооткачивающей техники

В Железнодорожном районе Барнаула прошел смотр водооткачивающей техники

13 марта, на территории Железнодорожного участка МБУ «Автодорстрой» прошел смотр…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp