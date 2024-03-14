13 марта, на территории Железнодорожного участка МБУ «Автодорстрой» прошел смотр водооткачивающей техники.

Готовность техники к паводку оценили заместитель начальника управления по делам ГОЧС города Барнаула Евгений Терещенко, первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной, начальник штаба по делам ГО и ЧС Денис Чердак.

Семь специализированных организаций представили на смотре одиннадцать единиц техники, в числе которых – мотопомпы и фронтальные погрузчики, самосвалы. Оборудование признано исправным и готовым к применению. Всего в противопаводковых мероприятиях будут принимать участие семь организаций и 11 единиц техники.

«В этом году мы увеличили количество техники, которая будет задействована при поведении противопаводковых мероприятий. Это поможет повысить качества выполнения работ. На сегодняшний день мы готовы к проведению противопаводковых мероприятий. Одна из важнейших задач – оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций», подчеркнул первый заместитель главы администрации Лев Ночевной.

Отметим, при подтоплении частных домов талой водой жители района могут обратиться по телефону диспетчерской: 625-695, телефон работает круглосуточно.

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