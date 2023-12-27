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В каждом районе по Деду Морозу. Как и когда в Барнауле откроются ледовые городки — афиша

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Дата открытия единая — 29 декабря

В каждом районе по Деду Морозу. Как и когда в Барнауле откроются ледовые городки — афиша

В Барнауле 29 декабря во всех районах города откроются новогодние елки. На каждой праздничной площадке посетителям представят шоу-программу, сообщает пресс-служба городской администрации.

Например, на площади Сахарова выступят барнаульские актеры с постановкой «Царевна-лебедь».

— Открытие состоится 29 декабря в 17:00, [праздник начнется] с концертно-театрализованного представления «Царевна-лебедь». На главной сцене традиционно выступят лучшие творческие коллективы города. Кульминацией вечера станет выход Деда Мороза и торжественное зажжение елки, — рассказали в пресс-службе.

Самая насыщенная программа — в Центральном районе. Там за один вечер откроются целых пять новогодних городков. Для удобства публикуем подробную афишу:

В каждом районе по Деду Морозу. Как и когда в Барнауле откроются ледовые городки — афиша

До открытия главных елок Барнаула можно покататься на коньках, побывать в театре или посмотреть интерактивную выставку в краеведческом музее. Еще больше идей о том, куда можно сходить с ребенком в преддверии праздников, читайте в материале «НГС.Барнаул».

Взято Источник
27.12.2023

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