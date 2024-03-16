В какие дни нужно менять постельное белье, чтобы привлечь удачу

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16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Согласно народным поверьям, наиболее удачным днем для этого считается суббота. Рекомендации по уборке дома также указывают на этот день. Считалось, что следуя этой традиции, можно привлечь благополучие в семью и укрепить здоровье близких.

Также четверг считался благоприятным днем.

Однако не рекомендовалось менять постельное белье в воскресенье. Поверья гласили, что это может привести к бессоннице и кошмарам. Также лучше избегать смены постельного белья в пятницу, так как это, согласно уверениям, может привлечь различные неудачи.

При стирке постельного белья наилучший выбор – понедельник или вторник. Кроме того, не забудьте вывернуть белье наизнанку, так как считалось, что это поможет предотвратить заболевания в семье.

По материалам портала НЕГРУСТИ.ПРО.

Фото: dekormyhome.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22