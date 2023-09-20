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В каких числах и где в Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В каких числах и где в Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки

ГОРНЯК2201 mins

Продовольственные ярмарки в Барнауле Фото: Толк

Рассказываем в инфографике, когда и по каким адресам на территории краевой столицы состоятся продовольственные ярмарки выходного дня

16 сентября в Барнауле стартовал сезон продовольственных ярмарок. И в первый день товарооборот составил 10,7 млн рублей. На торговых площадках, которые работали во всех районах краевого центра, горожане могли выгодно приобрести овощи, мясо, крупы, сыры, яйца, масла и кондитерские изделия. В течение осени в Барнауле пройдет еще несколько таких ярмарок. В каких числах это будет и где – в инфографике “Толка”.

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В каких числах и где в Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки

Продовольственные ярмарки в Барнауле осенью 2023 Фото: Толк

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