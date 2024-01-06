В каких храмах Барнаула пройдут богослужения на Рождество

7 января православные христиане со всего мира будут отмечать Рождество. В честь этого в храмах пройдут традиционные литургии. Рассказываем, в каких храмах Барнаула пройдут богослужения.
Покровский кафедральный собор
6 января
17:00 – Всенощное бдение
22:00 – Исповедь
00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого
7 января
9:00 – Поздняя литургия
Александро-Невский Собор
6 января
17:00 – Всенощное бдение
22:00 – Исповедь
00:00 – Божественная литургия
7 января
9:00 – Поздняя литургия
Дмитриевский храм
6 января
17:00 – Всенощное бдение
00:00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого
7 января
9:00 – Поздняя литургия
Храм Николая Чудотворца
6 января
17:00 – Всенощное бдение
00:00 – Божественная Литургия
7 января
9:00 – Поздняя литургия
Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении
6 января
в 17:00 – Всенощное бдение
в 22:00 – Исповедь
в 00:00 – Божественная Литургия
Знаменский Храм
6 января
16:00 – Великое повечерие. Утреня.
22:00 – Исповедь
00:00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого
7 января
8:30 – Поздняя литургия
Иоанно-Богословская церковь
6 января
17:00 – Всенощное бдение
00:00 – Божественная Литургия
7 января
9:00 – Поздняя литургия
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