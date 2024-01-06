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В каких храмах Барнаула пройдут богослужения на Рождество

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В каких храмах Барнаула пройдут богослужения на Рождество

7 января православные христиане со всего мира будут отмечать Рождество. В честь этого в храмах пройдут традиционные литургии. Рассказываем, в каких храмах Барнаула пройдут богослужения.

Покровский кафедральный собор

6 января

17:00 – Всенощное бдение

22:00 – Исповедь

00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого

7 января

9:00 – Поздняя литургия

Александро-Невский Собор

6 января

17:00 – Всенощное бдение

22:00 – Исповедь

00:00 – Божественная литургия

7 января

9:00 – Поздняя литургия

Дмитриевский храм

6 января

17:00 – Всенощное бдение

00:00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого

7 января

9:00 – Поздняя литургия

Храм Николая Чудотворца

6 января

17:00 – Всенощное бдение

00:00 – Божественная Литургия

7 января

9:00 – Поздняя литургия

Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении

6 января

в 17:00 – Всенощное бдение

в 22:00 – Исповедь

в 00:00 – Божественная Литургия

Знаменский Храм

6 января

16:00 – Великое повечерие. Утреня.

22:00 – Исповедь

00:00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого

7 января

8:30 – Поздняя литургия

Иоанно-Богословская церковь

6 января

17:00 – Всенощное бдение

00:00 – Божественная Литургия

7 января

9:00 – Поздняя литургия

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