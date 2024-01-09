В каких районах Алтайского края произвели больше всего зерна

По оперативным данным валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2023 году в Алтайском крае составил 4,9 млн тонн.

В каких же районах больше всего собрали зерна в минувшем году?

В топ-10 вошли*:

Целинный – 211 тыс. т

Каменский – 169 тыс. т

Ребрихинский – 155 тыс. т

Алейский – 148 тыс. т

Топчихинский – 143 тыс. т

Мамонтовский – 137 тыс. т

Советский – 133 тыс. т

Первомайский – 132 тыс. т

Родинский – 129 тыс. т

Павловский – 127 тыс. т

В двадцатку районов-лидеров вошли: Смоленский, Троицкий, Зональный, Шипуновский, Косихинский, Тюменцевский, Волчихинский, Романовский, Кытмановский и Бийский районы.

*По информации районных органов управления АПК

Взято отсюда.

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