В каких районах Алтайского края произвели больше всего зерна

По оперативным данным валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2023 году в Алтайском крае составил 4,9 млн тонн.
В каких же районах больше всего собрали зерна в минувшем году?
В топ-10 вошли*:
Целинный – 211 тыс. т
Каменский – 169 тыс. т
Ребрихинский – 155 тыс. т
Алейский – 148 тыс. т
Топчихинский – 143 тыс. т
Мамонтовский – 137 тыс. т
Советский – 133 тыс. т
Первомайский – 132 тыс. т
Родинский – 129 тыс. т
Павловский – 127 тыс. т
В двадцатку районов-лидеров вошли: Смоленский, Троицкий, Зональный, Шипуновский, Косихинский, Тюменцевский, Волчихинский, Романовский, Кытмановский и Бийский районы.
*По информации районных органов управления АПК
Взято отсюда.
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