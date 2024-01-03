В каких теплых странах подешевеет отдых после новогодних праздников

По прогнозам экспертов, январь порадует российских туристов снижением цен по большинству направлений. Пик ажиотажа завершится после 15 января, и начнется так называемая низкая пора.

По словам вице-президент АТОР Артура Мурадяна, в этот период можно будет выгодно отдохнуть в ОАЭ или Египте — экономия по сравнению с новогодними датами составит 45–50%. А вот с Таиландом придется подождать до конца месяца, потому что в этой стране на новогодние праздники туристы отдыхают не менее двух-трех недель, пишет «РГ».

Самыми востребованными зарубежными направлениями у россиян на Новый год стали Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и Турция.

Эксперт предупредил, что следующим пиком роста цен будет китайский Новый год.

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