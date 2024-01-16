реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В каком состоянии мать погибших в результате пожара детей в Алтайском крае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В медицинском учреждении опровергли, что пострадавшая была беременна

В каком состоянии мать погибших в результате пожара детей в Алтайском крае

Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Мать двоих детей, которые погибли 16 января в реанимации Краснощековской больницы после пожара, находится в крайне тяжелом состоянии. Как уточнили amic.ru в Министерстве здравоохранения Алтайского края, женщина получила отравление угарным газом, сейчас за ее жизнь борются врачи отделения реанимации и интенсивной терапии.

“Дети были доставлены в Краснощековскую ЦРБ, но несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, оба мальчика погибли. Их мама в больнице в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают ей необходимую помощь, проведена консультация с краевыми специалистами”, – уточнили в Минздраве.

В социальных сетях появилась информация о том, что женщина была беременна, но в медицинском учреждении эти сведения опровергли.

Как ранее сообщал amic.ru, пожар в одной из квартир частного дома вспыхнул ранним утром 16 января. В краевом МЧС уточнили, что спасатели вынесли мальчиков двух и трех лет живыми и передали медикам, однако малыши скончались в реанимации. Отмечается, что семья на различных видах учета не состояла, пожарных извещателей в квартире не было. Отец детей во время пожара находился на работе.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Происшествия

В каком состоянии мать погибших в результате пожара детей в Алтайском крае

16.01.2024

 Происшествия

Пользователи пожаловались на сбой в работе “ВКонтакте”

16.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле белоснежный BMW 7-Series в бронепленке продают за 7,5 млн рублей

16.01.2024

 Интересное

Силовики проверяют сестру арестованного вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева

16.01.2024

 Интересное

Стало известно о состоянии 8-летнего мальчика, которого сбил КамАЗ в Барнауле

16.01.2024

 Интересное

Воронеж подвергся массовым атакам беспилотников, пострадал ребенок

16.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле на площади Сахарова демонтировали новогодний городок и открыли проезд

16.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле строят Крещенский городок в районе Речного вокзала

16.01.2024

 Интересное

В Барнауле открылся штаб общественной поддержки Алтайского края

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске