Впервые в проекте участвовал Камень-на-Оби.

Проторённой дорогой

За шесть лет реализации краевого проекта в нем поучаствовали девять из тринадцати сельских советов, из 34 населенных пунктов возможностью благоустроить свои территории воспользовались четырнадцать сел и два городских поселения района.

Лидером по количеству реализованных инициатив остается Филипповский сельский совет. В двух маленьких поселках за четыре года отремонтировали четыре участка дорог, установили детскую площадку и водонапорную башню. Дорожным вопросом озадачились и жители Поперечного. В Обском занимались монтажом уличного освещения, в грядущем сезоне тоже займутся ремонтом дорог.

Столбовский сельсовет за три года реализовал пять проектов в трех населенных пунктах. Этим летом отремонтировали крышу Дома культуры на центральной усадьбе, в следующем сезоне планируют в Столбово и Дресвянке обустроить спортивные площадки.

Впервые в краевой проект вошли поселки Октябрьский, Мыски, Самарский, село Ключи (благоустройство кладбища), Новоярки (детская площадка).

– Новоярковцы давно присматривались к соседям, благоустраивающим свои территории по краевой программе, вдохновились положительными примерами, с готовностью откликнулись на идею обустроить возле Дома культуры детскую площадку, – рассказывает глава сельсовета Анжела Терешина. – Я очень благодарна землякам за активное участие. Жители решили теперь создать зону отдыха для молодежи и людей старшего поколения.

Таким же путем пошли еще одни «первопроходцы», жители станции Плотинная, относящейся к городу. Теперь у ребятишек в центре станционного поселка есть место для игр.

– Дети на виду, в безопасности, – говорит руководитель инициативной группы Елена Москальченко. – Раньше нередко на железную дорогу убегали, за что родителей постоянно в школу вызывали, журили. На площадку ребятню водят мамы и бабушки, которым негде присесть. Будем для них в парке под сенью берез зону отдыха с лавочками и столиками обустраивать.

Идею земляков одобряет жительница Плотинной, которую удалось повстречать на такой же прекрасно оборудованной по ППМИ детской площадке в самом Камне. Пенсионерка приехала в город к дочери и внукам, пришла с ними в новый парк Зелёный клин, благоустраивающийся сразу по двум программам. Здесь по инициативе жителей в прошлом году появилась отличная спортивная площадка. В следующем сезоне, следуя концепции комплексного развития парка, каменцы создадут скейт-пространство для молодежи.

Уроки

В списке участников ППМИ в этом году нет зареченского Аллака. Муниципалитет не набрал нужных баллов для благоустройства кладбища. Село попало в штрафники, когда в январе 2023 года рухнула возведенная в 2021 году водонапорная башня. Подрядчик отказался восстанавливать аварийный объект, ответственных за ЧП пока не назвали. Администрации Каменского района пришлось за счет средств муниципального бюджета устанавливать новую башню, ее ввели в эксплуатацию в августе.

– Мы извлекли из этого случая урок, теперь советуем на таких серьезных объектах предусматривать средства на Стройконтроль, – поясняет заместитель председателя районного комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре Марина Крылова. – Главы сельсоветов не специалисты в технических вопросах, оценивать качество материалов, строительных и монтажных работ они не в состоянии.

Полезный опыт обрели авторы третьего и самого дорогостоящего городского проекта. Хоккейная коробка на территории каменского лицея № 4, служащая тренировочной площадкой для отделения хоккея Каменской спортивной школы и зоной зимнего отдыха для жителей нескольких микрорайонов, давно требовала реконструкции.

– Ко мне обратились избиратели с просьбой помочь с ремонтом этого спортивного сооружения, – рассказывает депутат Каменского районного собрания Наталья Антонова. – Было решено войти с этим объектом в ППМИ. Жители быстро создали инициативную группу, собрали подписи и заручились поддержкой местной казны. Нашли специализированную организацию, занимающуюся хоккейным оборудованием. Цена немалая – 2,2 млн рублей, край давал максимум 1,3 млн. Когда пришло время собирать средства, оказалось, что из необходимых 516 тысяч рублей горожане (физические лица) сдали всего 360 тысяч. Мы надеялись на увеличение бюджетной составляющей, но администрация на это не пошла. Проект оказался на грани срыва. К счастью, подключились неравнодушные люди, предприниматели, фермеры и спасли хорошее дело.

Теперь на месте старой деревянной хоккейной коробки красуется и ждет сезона новая, современная. Инициативная группа планирует заменить на ней освещение, уже обратилась за поддержкой к члену Федерации хоккея Алтайского края, депутату АКЗС Дмитрию Беляеву.

Успешно был осуществлен первый общерайонный проект. Каменцы начали ремонт спального корпуса в загородном оздоровительном лагере «Солнечный берег», заменили крышу и отремонтировали часть потолочных перекрытий. Решением общего собрания в следующем году работы здесь продолжат, в здание проведут воду и канализацию, обустроят санузлы и душевые.

В Барнауле благоустраивают парк на улице Приречной

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ИСАЕВА Наталья

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Взято отсюда