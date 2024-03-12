В Камне-на-Оби двое полицейских устроили потасовку под окнами отдела МВД

Фото: скриншот из видео "Каменских новостей"

Одетые по форме конфликтующие активно обменивались ударами и долго не прекращали потасовку даже несмотря на вмешательство коллег

В Камне-на-Оби засняли драку полицейских рядом с отделом полиции на улице Пушкина, сообщают “Каменские новости” .

На кадрах, которые опубликовали в Сети, видно, как мужчины обмениваются ударами прямо на фоне вывески с девизом полиции: “Служим России, служим закону”. Разнимать дерущихся подошли еще несколько стражей порядка, однако прекратить потасовку им удалось не сразу.

При этом, по словам очевидцев, правоохранители продолжили выяснять отношения и в здании полиции. Определить по записи, кто именно участвовал в драке, нельзя.

Между тем потасовка полицейских прошла в день, когда начальник каменской полиции Станислав Нелюбов выступал с отчетом перед депутатами.

Между тем, в ГУ МВД по Алтайском краю прокомментировали инцидент, сообщив, что по факту произошедшей драки назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее алтайские полицейские выстрелили в напавшего на них мужчину с ножом. После этого они оказали ему первую помощь.

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , вести алтай новости сегодня