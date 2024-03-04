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В Камне-на-Оби неизвестные массово разослали сообщения о минировании

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В Камне-на-Оби неизвестные массово разослали сообщения о минировании

Полиция Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Письма о заложенных взрывных устройствах поступили не только в образовательные учреждения, но и в городские организации. Все сообщения были с одинаковым содержанием

Утром в Камне-на-Оби неизвестные разослали сообщения о минировании. Школьников массово эвакуировали и отправили по домам, сообщает “Каменские новости”.

Сейчас в ситуации с письмами разбираются правоохранители. Как сообщила классный руководитель одного из классов гимназии №5, первую смену отправили домой, а учеников второй смены не пускали в школу.

Отмечается, что подобные сообщения уже рассылались на прошлой неделе. Так, были эвакуированы ученики лицея №2.

Ранее сообщалось, что в Барнауле неизвестные сообщили о якобы заложенных устройствах в детсаду и колледже. Сейчас распространителей таких писем ищут.

Взято отсюда

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