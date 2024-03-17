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В Камне-на-Оби отметили Солнечную Масленицу

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В Камне-на-Оби отметили Солнечную Масленицу

В Камне на набережной сегодня было жарко. Народ с настроением и задором, играми, плясками и состязаниями провожал зиму. Большим хороводом вокруг горящего чучела Масленицы каменцы дружно звали в свой город весну.

Погода не подвела, была по-настоящему весенней, теплой, с капелями и проблесками солнышка. Народу на набережной собралось очень много – всем хотелось после затяжных природных катаклизмов погулять на свежем воздухе, порадоваться и проводить наконец-то капризную зимушку. Ярмарочная площадь манила шашлычным ароматом, блинным духом, яркими красками торговых палаток.

Фото: Наталья Исаева А на Масленичной площадке развернулось настоящее гулянье. «Солнечная Масленица» удалась на славу. В праздничной программе принимали участие творческие коллективы и артисты Районного Дворца культуры и Дома культуры железнодорожников.

Ребят развлекали скоморохи, ряженые и Весна-Красна, водили хороводы, играли в игры, устраивали конкурсы. Клуб исторической реконструкции «Сибирские коты» организовал для детей бои подушками, веселые рыцарские состязания, разные народные забавы.

Фото: Наталья Исаева А взрослую публику меряться удалью приглашали на главную сцену ведущие Анна Мейкшан и Наталья Власова. Здесь царили мужская сила и ловкость. После ярких музыкальных заигрышей, песен и танцев в исполнении студии современного танца «Матрикс», эстрадной студии «Калейдоскоп» и Светланы Кривоносовой на подмостки поднялись каменские силачи.

Фото: Наталья Исаева Первыми состязались гиревики. Одиннадцать мужчин поднимали гирю 32 кг. Больше других это смогли сделать Андрей Диденко (52 раза), Дмитрий Сметанин (50 раз) и Николай Налимов (33 раза). Надо отметить, что Николай Налимов участвовал во всех силовых конкурсах этого дня и везде получал призы от спонсоров.

Следующими на арену вышли борцы за сладкое. Тринадцать мужчин приседали с пятидесятикилограммовым мешком сахара в руках. Этот трофей победители и унесли с собой. Ими стали Николай Налимов (60 раз), Вадим Хайдуков (40 раз) и Александр Калашник (34 раза).

Самым массовым мужским батлом стало перетягивание каната. На это состязание заявились семь команд: две войсковые части, студенческие группы, компании друзей, команда Каменского ЛДК. В финал после напряженной борьбы вышли силачи Каменского ЛДК и войсковой части №28127. Деревообработчики оказались дружнее и сильнее, а еще у них была отличная группа поддержки, что, конечно, придавало мужчинам азарта. Победители и их соперники по финалу получили денежные призы от спонсоров.

А вот главный приз – 50 тысяч от Федерации спортивной борьбы г. Камень-на-Оби – не нашел своего хозяина. В этом году столб никому не покорился. Залезть на него очень пытались 26 мужчин разных возрастов и весовых категорий. Первому «тарзану» Илье Плутову это почти удалось, но когда до заветного кольца на вершине оставалось буквально рукой подать, столболаз почему-то сдался. До его отметки уже не удалось подняться никому, как бы ни ухитрялись мужики – раздевались до неглиже, надевали резиновые сапоги, пытались «шагать» по вертикальному бревну, даже подходили к снаряду с нескольких попыток. Больше половины высоты столба преодолели Илья Плутов, Алексей Фогель, Сергей Казанцев и Николай Налимов. Они и получили подарки от Альфа-Банка. Остальные, как и многие участники силовых конкурсов, стали обладателями поощрительных призов.

Фото: Наталья Исаева Ведущие объявили победителя конкурса на лучшую куклу-чучело Масленицы, организатором которого был районный комитет по культуре и делам молодежи. Самая привлекательная и отвечающая народным традициям поделка с названием «Любава» была изготовлена семьей Вечкановых. Они получили сертификат от магазина детских товаров.

Фото: Наталья Исаева А завершилось массовое гуляние большим всенародным хороводом вокруг сгоравшего и уносившего с собой зиму и все неприятности года чучела Масленицы.

Фото: Наталья Исаева

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Взято отсюда.

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