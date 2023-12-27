В Камне-на-Оби волонтеры устроили снегопад добра для одиноких пенсионеров

"Снегопад добра" — так назвала свою акцию руководитель каменской благотворительной организации «Капля добра» Елена Орешкова. Она организовала настоящий праздник для одиноких пожилых людей Камня-на-Оби.

От всего сердца

– У меня уже нет своих бабушек и дедушек, некого обнять, прижать к сердцу и сказать: «Бабулечка, дедулечка, как я вас люблю!», — рассказывает Елена Орешкова. – Так хочется дарить добро, заботу старичкам, говорить им, какие они хорошие. Я полюбила ездить с подарками в Панкрушихинский дом-интернат для пожилых и инвалидов. После каждой поездки еще долго помню умоляющие взгляды: «Пожалуйста, приезжай еще!», ласковые и благодарные рукопожатия. В октябре после очередной поездки задумалась – а ведь у нас в городе тоже много одиноких стариков. Как они живут? Кто о них заботится?

У Елены, как у феи, мысль превращается в доброе дело. Задумка поздравить с Новым годом одиноких пожилых жителей Камня-на-Оби стала акцией «Снегопад добра». Посыпалась снежными хлопьями помощь от неравнодушных людей. Кто-то деньги переводил на подарки, кто-то в благотворительном магазине «Капли добра» вещи покупал, чтобы касса взаимопомощи пополнялась. Алена Стариченко помогала напечатать упаковку для волшебных конфет. Мама троих детей Елена Силкина со своими ребятишками маленькие сувениры-сердечки сшила. Название акции тоже придумывали совместно, барнаульцы подключились.

За короткое время средства на 113 подарков были собраны. Именно столько пожилых горожан сегодня на учете в местном Комплексном центре социального обслуживания населения. В селах района под опекой центра еще 177 престарелых граждан. Большинство из них – бабушки. Мужчин всего шестьдесят семь.

Нечаянная радость

Старикам в быту помогают соцработники. А волшебством их окутать в образах Снегурочки и Деда Мороза отправились Елена Орешкова и третьекурсник Каменского педколледжа Петр Вейсгар. Стартовали на Николу-зимнего, 19 декабря, ведь именно Николая Чудотворца считают предтечей волшебного Деда. И чудо случилось.

– Меня никогда не поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, — по-детски восторженно рада визиту гостей Мария Демина. Она так разволновалась, что не смогла вспомнить новогоднюю песенку, не раз петую вместе с дочками, которых растила в одиночку, ради которых всю жизнь работала будни и выходные на стройках штукатуром.

Снегурочка вручает ей волшебную конфетку, которую надо съесть в новогоднюю ночь, загадав желание. Дед Мороз дарит подарок, собранный благотворителями. Теплые носочки, фрукты, сладости – капелька внимания, дорогая сердцу.

Галина Новгородская не может сдержать слез, беря в руки сердечко, сшитое детскими руками. У нее нет своих детей, и сейчас это остро переживается.

– Мне только что внучок четырехлетний звонил и рассказал, что к нему Дед Мороз приходил и много подарков принес. Я ему отвечаю: «Ко мне почему-то никогда не приходит». А он: «Баб, ну ты же старенькая уже, а я молодой!», — сообщает Людмила Рычкова. – Сейчас ему позвоню и расскажу, что ко мне тоже приходили Снегурка с Дедом Морозом.

Мечтательно вскидывает взгляд, обдумывая желание, Раиса Серебрянникова. Она трудом передвигается по дому, гостей встречает и сразу присаживается – тяжело стоять. А когда-то работала на птицефабрике, потом киоски продуктовые держала, детей поднимала. А сегодня осталась одна. «И такое бывает», — говорит женщина.

Не вешать нос

В настоящий рай рукоделья попали волшебники в доме у Тамары Вуколовой. На стенах картины, вышитые ее руками, алмазные мозаики, вязаные покрывала, скатерти, салфетки и накидки. В восточном углу гостинной рукотворный иконостас, в центре – старинная семейная реликвия, икона Спасителя.

– Мы жили в Волгодонске, я работала в семейном учебном центре при ЗАГСе, учила людей вязать, вышивать начала уже здесь, в Камне, года переехали сюда 19 лет назад, — рассказывает хозяйка.

Столько нерастраченного тепла в этом «сорокавосьмилетнем докторе околовсяческих наук», как гостям представилась Тамара Васильевна. Деда Мороза и Снегурочку своими картинами одарила. Рассказала историю своего замужества, когда после трех дней знакомства они с избранником в станице Багаевской Ростовской области в воскресенье в огороде за копкой картошки нашли заведующую ЗАГСом и уговорили расписать их немедленно. За 51 год совместной жизни Вуколовы ни разу не подвели пошедшую им навстречу чиновницу – жили душа в душу, дочь и сына вырастили. Непостижимо, как эта женщина осталась на старости лет одна.

Радушно впустила сказку в свой дом самая старшая из бабушек. Евгении Александровне Шацкой 93 года, она по-прежнему активна, шустра, остроумна и весела. А какая память! Лихо рассказывает Деду Морозу стишок, который выучила еще в первом классе. А ведь за плечами тяжелое военное детство. Жили в Казахстане, в деревне. Четверо детей, отец умер в 1940-м, мать в колхозе целыми днями. «Колоски собирали, на полях растения пололи тяпками. Если есть кусочек лепешки, сунешь в карман, тем и жив целый день», — рассказывает труженица тыла. Евгения Александровна работала швеей, потом медсестрой в горбольнице. Трех детей родила, а доживать приходится в надежде на свои силы.

– Просыпаюсь утром и говорю себе: «Вставай, никто тебя не накормит, иди, готовь», — с улыбкой рассказывает женщина. – Соцработник раз в неделю приходит, продукты и лекарства покупает, пол моет. С остальным пока сама управляюсь.

Весь город исколесила карета сказочных героев в этот день. Заехали еще к Тамаре Соколкиной, Валентине Затонских, Фриде Гуськовой, Марии Курициной. У каждой женщины своя история одиночества, своя причина радоваться гостям и общению. Никто из них не жаловался на детей и внуков. Но их боль не нуждалась в словах. Она проливалась слезами, чувствовалась в крепких объятиях, билась в разволновавшихся сердцах.

– Мои бабушка с дедушкой еще не старые, но после этой поездки мне захотелось их чаще навещать, радовать чем-то, чтобы они знали и чувствовали, что они не одиноки и нужны нам, — признался в конце вояжа молоденький Дед Мороз Петр Вейсгар.

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ИСАЕВА Наталья Еще читают

Взято отсюда.

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