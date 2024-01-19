В канун годовщины гибели Героя Советского Союза Константина Григорьевича Павлюкова вспомним о подвиге который он совершил.

Константин Павлюков родился 2 августа 1963 года в Барнауле Алтайского края. Небом и самолетами он увлекался еще с детства, после окончания школы стал курсантом Барнаульского летного училища, ему очень нравилось летать.

В 1986 году полк, где служил Константин, был направлен для выполнения интернационального долга в Афганистан. За три месяца своей службы он совершил 70 боевых вылетов. В день, когда произошла трагедия (21 января 1987 года), необходимо было нанести мощный удар по крупной базе душманов в районе города Хост-Джавара . По воспоминаниям сослуживцев Константина Павлюкова, уже близились сумерки, когда две группы самолетов пришли в указанный район. Пара, в которой ведомым был самолет Константина, должна была уничтожить огневые точки и обеспечить беспрепятственные действия остальных летчиков. Но в тот момент, когда Павлюков повел ракетоносец на цель — установку с пулеметным расчетом — его самолет был сбит.

Подробности гибели лётчика стали известны благодаря афганскому разведчику, внедренному в душманскую банду.

«…Ракета «Стингер» поразила шедший вторым штурмовик. Летчик катапультировался, но ему не повезло — у самой земли он зацепился парашютом за высокое дерево и повис на стропах. Судя по всему, он был ранен, так как по нему, пока он снижался, стреляли из разных мест кишлака. Пока летчика окружали, он успел освободиться от подвесной системы и опуститься на землю. Залег в углублении за высоким карагачом. Стрелял экономно, короткими очередями. Видимо, берег патроны. По советскому офицеру били не только из винтовок и автоматов, но даже из гранатометов. Он был уже весь изранен, однако продолжал отстреливаться. Перестрелка длилась в общей сложности около 30−40 минут. Потом у советского летчика кончились патроны. Он лежал уже, казалось, без признаков жизни. Тогда главарь душманов с телохранителями, выхватив кинжал, приблизились к нему вплотную. Советский офицер повернулся лицом вверх и отпустил предохранительную скобу гранаты. Прогремел взрыв…»

Павлюков Константин Григорьевич — Герой Советского Союза похоронен на аллее Героев Власихинского кладбища г. Барнаула.

Светлая память погибшему Герою!

Стихи Николая Черкасова ВЕЧНО ЖИВОЙ

Всегда смотрел с большим задором

Мальчишка Костя Павлюков,

Как самолеты по-над бором

Плывут на гребнях облаков.

И как любил поселок Южный,

Где рос, вдыхая хвойный гул,

Так полюбил и роту дружных

Курсантов славного БВВАУЛ.

Летал орлом, презрев опасность,

Читал стихи и песни пел;

В учебе только лишь неясность

Он как обиду не терпел.

Открытый, чистый, бескорыстный,

Не расставлял, не плел сетей,

С душою истинно сибирской

Наш Константин жил для людей.

В таких вселяется отвага,

Такие мужеством сильны.

До героического шага

Такому — миг во дни войны.

А там, в Афганистане братском,

Война и тлела, и росла;

Головорезов банда, рабски,

За бандой шла туда и шла.

И вот опять тревожный вылет

По курсу — в жар Афганских гор.

Чадит нагретый воздух пылью,

Уходит штурмовик в простор.

И, чтоб помочь народу, смело

Он в сотый раз поднялся в облака,

Но вдруг ракетой двигатель задело,

И катапульты сдернута чека.

Пока спускался с парашютом,

Примерно подсчитав врагов,

Он в бой вступил, хоть купол

Еще касался облаков.

Душманы — что тебе шакалы

Прут стаей все на одного;

Друзья подбитого искали,

Душманы шли добить его.

Они себе уже внушали,

Что сбитый — в их ярме оков,

Легко победу предвкушали,

Но не такой наш Павлюков.

Слабея от потери крови,

Сжимал послушный автомат,

Хоть и один в поле, а воин,

Советской Армии солдат.

Редеет банда, но пустеют

И автоматные рожки;

И то ли сумерки густеют,

Или в глазах плывут кружки.

Но воин бьется «Нате! Нате!»

Немеют руки и уста.

Где уж последняя граната,

Там кровь за пазухой густа.

Приник щекой к холодной стали,

Зубами сжав кольцо чеки —

Остатки всей душманской стаи

Осколки взрыва обрекли.

И пронесли героя тело

Через родной крылатый полк.

Он вечно жив, коль пал за дело,

Исполнив свой великий долг.

Взято отсюда.

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