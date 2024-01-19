В канун годовщины гибели Героя Советского Союза Константина Григорьевича Павлюкова вспомним о подвиге который он совершил.

Константин Павлюков родился 2 августа 1963 года в Барнауле Алтайского края. Небом и самолетами он увлекался еще с детства, после окончания школы стал курсантом Барнаульского летного училища, ему очень нравилось летать.
В 1986 году полк, где служил Константин, был направлен для выполнения интернационального долга в Афганистан. За три месяца своей службы он совершил 70 боевых вылетов. В день, когда произошла трагедия (21 января 1987 года), необходимо было нанести мощный удар по крупной базе душманов в районе города Хост-Джавара . По воспоминаниям сослуживцев Константина Павлюкова, уже близились сумерки, когда две группы самолетов пришли в указанный район. Пара, в которой ведомым был самолет Константина, должна была уничтожить огневые точки и обеспечить беспрепятственные действия остальных летчиков. Но в тот момент, когда Павлюков повел ракетоносец на цель — установку с пулеметным расчетом — его самолет был сбит.
Подробности гибели лётчика стали известны благодаря афганскому разведчику, внедренному в душманскую банду.
«…Ракета «Стингер» поразила шедший вторым штурмовик. Летчик катапультировался, но ему не повезло — у самой земли он зацепился парашютом за высокое дерево и повис на стропах. Судя по всему, он был ранен, так как по нему, пока он снижался, стреляли из разных мест кишлака. Пока летчика окружали, он успел освободиться от подвесной системы и опуститься на землю. Залег в углублении за высоким карагачом. Стрелял экономно, короткими очередями. Видимо, берег патроны. По советскому офицеру били не только из винтовок и автоматов, но даже из гранатометов. Он был уже весь изранен, однако продолжал отстреливаться. Перестрелка длилась в общей сложности около 30−40 минут. Потом у советского летчика кончились патроны. Он лежал уже, казалось, без признаков жизни. Тогда главарь душманов с телохранителями, выхватив кинжал, приблизились к нему вплотную. Советский офицер повернулся лицом вверх и отпустил предохранительную скобу гранаты. Прогремел взрыв…»
Павлюков Константин Григорьевич — Герой Советского Союза похоронен на аллее Героев Власихинского кладбища г. Барнаула.
Светлая память погибшему Герою!
Стихи Николая Черкасова ВЕЧНО ЖИВОЙ
Всегда смотрел с большим задором
Мальчишка Костя Павлюков,
Как самолеты по-над бором
Плывут на гребнях облаков.
И как любил поселок Южный,
Где рос, вдыхая хвойный гул,
Так полюбил и роту дружных
Курсантов славного БВВАУЛ.
Летал орлом, презрев опасность,
Читал стихи и песни пел;
В учебе только лишь неясность
Он как обиду не терпел.
Открытый, чистый, бескорыстный,
Не расставлял, не плел сетей,
С душою истинно сибирской
Наш Константин жил для людей.
В таких вселяется отвага,
Такие мужеством сильны.
До героического шага
Такому — миг во дни войны.
А там, в Афганистане братском,
Война и тлела, и росла;
Головорезов банда, рабски,
За бандой шла туда и шла.
И вот опять тревожный вылет
По курсу — в жар Афганских гор.
Чадит нагретый воздух пылью,
Уходит штурмовик в простор.
И, чтоб помочь народу, смело
Он в сотый раз поднялся в облака,
Но вдруг ракетой двигатель задело,
И катапульты сдернута чека.
Пока спускался с парашютом,
Примерно подсчитав врагов,
Он в бой вступил, хоть купол
Еще касался облаков.
Душманы — что тебе шакалы
Прут стаей все на одного;
Друзья подбитого искали,
Душманы шли добить его.
Они себе уже внушали,
Что сбитый — в их ярме оков,
Легко победу предвкушали,
Но не такой наш Павлюков.
Слабея от потери крови,
Сжимал послушный автомат,
Хоть и один в поле, а воин,
Советской Армии солдат.
Редеет банда, но пустеют
И автоматные рожки;
И то ли сумерки густеют,
Или в глазах плывут кружки.
Но воин бьется «Нате! Нате!»
Немеют руки и уста.
Где уж последняя граната,
Там кровь за пазухой густа.
Приник щекой к холодной стали,
Зубами сжав кольцо чеки —
Остатки всей душманской стаи
Осколки взрыва обрекли.
И пронесли героя тело
Через родной крылатый полк.
Он вечно жив, коль пал за дело,
Исполнив свой великий долг.
Взято отсюда.
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