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В канун Недели о Страшном Суде Архипастырь совершил Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе

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В канун Недели о Страшном Суде Архипастырь совершил Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе

9 марта 2024 г. в канун Недели мясопустной, о Страшном суде, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий   совершил всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе г. Барнаула.

Его Высокопреосвященству сослужили ключарь собора протоиерей Максим Спиненко, иерей Александр Микушин, иеромонах Филимон (Ивачев), иерей Богдан Кириллов,  иеромонах Платон (Стахнев), протодиакон Владимир Черных, диакон Олег Берендеев и диакон Василий Петров.

После прочтения  евангельского зачала Владыка Сергий совершил елеопомазание прихожан.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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