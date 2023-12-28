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В Казахстане двое невакцинированных младенцев умерли из-за кори

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В Казахстане двое невакцинированных младенцев умерли из-за кори

Врач. Медицина Фото: pixabay.com

На данный момент еще 15 детей в Казахстане, заболевших корью, находятся в тяжелом состоянии. Всего с начала года зарегистрировано почти 27 тысяч случаев заражения

В Казахстане зарегистрировали две смерти младенцев из-за кори. Детям не было года, и они не достигли возраста вакцинации, заявила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.

“Что касается летальных случаев: зарегистрировано два летальных случая – это Астана и Восточно-Казахстанская область”, – передает слова Есмагамбетовой РИА Новости.

Уточняется, что с 18 по 24 декабря в Казахстане выявлено 2,3 тысячи новых случаев заражения. При этом с 6 ноября в республике начали массовую иммунизацию против кори из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирусы кори в Россию завезли из 16 разных стран. Так, в стране всего зарегистрировано 123 случая завоза с последующим распространением.

Взято отсюда

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