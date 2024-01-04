В Казахстане объяснили прекращение вещания Первого канала

Возобновить сотрудничество можно только при 100 % оплате задолженности

Ирина Калашникова, официальный представитель АО “Первый канал. Всемирная сеть” в Казахстане заявила, что причиной того, что “Первый канал” и другие телеканалы Цифрового Телесемейства Первого были исключены из сетки вещания казахстанского оператора TVCOM, является задолженность оператора за вещание в 2023 году, сообщает РИА Новости.

Отметим, что оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания ряд российских телеканалов.

“Данное решение экономическое, а не политическое решение. Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году”, – сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что Цифровое телесемейство и Первый канал продолжает вещать в стране на ресурсах крупнейших операторов связи.

“Мы готовы возобновить переговоры о сотрудничестве при 100% погашении задолженности оператора”, – отметили в компании.

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