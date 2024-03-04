Сейсмограф. Землетрясение Фото: pixabay

Подземные толчки длились около 30 секунд. В эпицентре магнитуда землетрясения достигла 6,1 балла. Жителей столицы оповестили о толчках магнитудой 5,2 балла

В казахстанской Алмате утром 4 марта произошло сильное землетрясение. В городе звучат сирены, люди покидают дома, сообщает РИА Новости.

Сильные толчки жители города почувствовали в 11.22 по местному времени, сообщает Shot.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, их зафиксировали в 44 км от столицы Казахстана, магнитуда составила 5,4. В городе она достигла 5,2 балла, передает РБК.

В МЧС Казахстана уточнили, что эпицентр землетрясения располагался в 31 км от Алматы. Его магнитуда составила 6,1, сообщает RTVI.

Ранее сообщалось, что 22 февраля в Республике Алтай произошло землетрясение в Улаганском районе. Интенсивность колебаний в эпицентре составила 3,8 балла.

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