Нападение. Нож Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело по статьям “Покушение на убийство двух лиц” и “Убийство из хулиганских побуждений”. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 17-летний юноша

В Кемерове в одном из общежитий в ходе массовой драки убили 16-летнего подростка. Еще два человека получили ножевые ранения. Их госпитализировали, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.

Трагедия произошла в ночь на 26 декабря в Центральном районе. Конфликт возник по малозначительному поводу, его участниками стали семь человек. В ходе потасовки 16-летнему юноше причинили ножом колото-резаное ранение грудной клетки, он скончался на месте. Кроме того, ранения получили 14-летний и 17-летний подростки.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Также были опрошены очевидцы и другие участники конфликта, в их домах провели обыски. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 14-летний подросток несколько раз ударил ножом своего сверстника. После инцидента мальчика доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Взято отсюда