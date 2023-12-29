Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Киеве заявили об отсутствии денег на мобилизации 500 тысяч человек

Подписывайся на ГОРНЯК22!

По словам депутата Ярослава Железняка, на эти цели не хватает 580 млрд гривен

В Киеве заявили об отсутствии денег на мобилизации 500 тысяч человек

Фото: unsplash.com

У Украины нет денег на выполнение плана по мобилизации 500 тысяч человек, заявил “Украинской правде” депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, военный бюджет страны на 2024 год составляет 1,6 трлн гривен, но на нужды армии этого не хватает.

“Если мы хотим увеличить личный состав на 500 тысяч, это будет плюс 580 млрд гривен. Таких денег, к сожалению, мы найти не сможем”, – сказал он.

Ранее командование ВСУ запросило мобилизацию еще полумиллиона человек.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

 Новости Алтай

Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

30.12.2023

 Новости Алтай

Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix