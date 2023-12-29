В Киеве заявили об отсутствии денег на мобилизации 500 тысяч человек

По словам депутата Ярослава Железняка, на эти цели не хватает 580 млрд гривен

Фото: unsplash.com

У Украины нет денег на выполнение плана по мобилизации 500 тысяч человек, заявил “Украинской правде” депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, военный бюджет страны на 2024 год составляет 1,6 трлн гривен, но на нужды армии этого не хватает.

“Если мы хотим увеличить личный состав на 500 тысяч, это будет плюс 580 млрд гривен. Таких денег, к сожалению, мы найти не сможем”, – сказал он.

Ранее командование ВСУ запросило мобилизацию еще полумиллиона человек.

Горняк22



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