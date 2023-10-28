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В кинотеатрах Барнаула стартовал показ фильма «По щучьему велению»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Старая сказка на новый лад поможет иначе взглянуть на знакомый сюжет. Картина рассчитана на семейный просмотр.

Фильм снимали в живой природе: в Сибири, на берегах Иртыша. Емеля тоже ловит в этой сказке говорящую щуку, и она предлагает ему на выбор три желания. Только тут Емеля, легко пустив на ветер два желания, решает третье… приберечь. И чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придётся действовать самому, без волшебной силы. А помогать ему будет Щука, которая без рыбьей кожи предстаёт обычной девушкой, Василисой. Вместе героям предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо – это быть с тем, кого действительно любишь.

Эльмира Мальцева

город Горняк

Взято отсюда

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