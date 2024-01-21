В кинотеатре «Премьера» состоится бесплатный показ советских фильмов

Два фильма покажут в барнаульском кинотеатре 23 января.
В 12:00, в рамках 70-летия советского и российского актёра театра и кино Л. И. Ярмольника, покажут фильм «Две стрелы. Детектив каменного века».
В 14:00 пройдет показ «Прямая линия», приуроченный к 80-летию советского и российского актёра, кинорежиссёра и сценариста Родиона Нахапетова.
Вход свободный.
Адрес кинотеатра «Премьера»: Барнаул, ул. Крупской, 97.
Телефон для справок 8 (385-2) 62-80-54.
Взято отсюда.
новости алтая и алтайского края , лента новостей горного алтая и республики ,