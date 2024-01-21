В кинотеатре «Премьера» состоится бесплатный показ советских фильмов

Два фильма покажут в барнаульском кинотеатре 23 января.

В 12:00, в рамках 70-летия советского и российского актёра театра и кино Л. И. Ярмольника, покажут фильм «Две стрелы. Детектив каменного века».

В 14:00 пройдет показ «Прямая линия», приуроченный к 80-летию советского и российского актёра, кинорежиссёра и сценариста Родиона Нахапетова.

Вход свободный.

Адрес кинотеатра «Премьера»: Барнаул, ул. Крупской, 97.

Телефон для справок 8 (385-2) 62-80-54.

Взято отсюда.

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