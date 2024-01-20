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В Кирове проводница поезда выкинула в снег чужого кота

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В Кирове проводница поезда выкинула в снег чужого кота

Кот в снегу Фото: unsplash.com

Женщина объяснила, что пыталась найти хозяина кота, однако никто не откликнулся, и она решила, что это бездомное животное

В Кирове проводница поезда выбросила кота, который принадлежал одному из пассажиров, сообщает “Кировский ЛО МВД России на транспорте”. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

Хозяин обратился в полицию с просьбой найти кота по кличке Твикс. По его словам, питомец пропал 11 января из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург. Кота в поезде вез его родственник по всем нормам перевозки животных железнодорожным транспортом. В пути питомец выбрался из специальной переноски и пропал на территории Кирова.

Сотрудники полиции установили, что кота выпустила проводница поезда.

Сама она пояснила, что к ней обратились пассажиры и сообщили, что по вагону гуляет кот. Не найдя хозяина, она выпустила животное на улицу.

Уголовное дело решили не возбуждать.

Взято отсюда

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