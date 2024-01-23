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В Китае и Казахстане прошли мощные землетрясения 7 и 5 баллов

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В Китае и Казахстане прошли мощные землетрясения 7 и 5 баллов

Эпицентр землетрясений находился в Китае, после чего последовали афтершоки в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши в округе Аксу в горной местности на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая во вторник в 2:09 по пекинскому времени (21:09 понедельника мск), сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Очаг землетрясения располагался на глубине 22 км. Координаты эпицентра – 41,26 градуса северной широты и 78,63 градуса восточной долготы. За основным землетрясением последовала новая серия толчков магнитудой до 5,3.

Китайские СМИ сообщают, что рядом с эпицентром расположены пять деревень. По состоянию на утро вторника зафиксировано обрушение двух жилых домов и помещений для скота. Кое-где после землетрясения произошли перебои с электроснабжением.

Подземные толчки сильно ощущались во всем округе Аксу, а также в городах Урумчи, Хотан и Кашгар. В зону землетрясения направлена группа спасателей.

Землетрясение также ощутили во многих регионах Казахстана. Как сообщают сейсмологи, произошли подземные толчки силой 5 баллов, многие люди покинули дома и находились на морозных улицах. В Алма-Ате восемь человек получили различные травмы. Трое из них пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей.

К настоящему времени ученые зафиксировали более 10 афтершоков после землетрясения, эпицентр которого находился в Синцзянь-Уйгурском районе Китая у границ с Киргизией и Казахстаном, о чем сообщил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев.

Афтершоки также зафиксировали в Киргизии и Узбекистане.

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Взято отсюда

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