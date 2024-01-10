В Китае набирают популярность пластические операции для животных. Им делают уши как у Микки Мауса

Многие ветеринары отказываются их проводить. Но не все.

Владельцы кошек и собак в Китае начали отдавать своих животных на операции, по результатам которых у них становятся круглые стоячие уши — прямо как у известного диснеевского персонажа по имени Микки Маус. Стоимость подобной операции в одной из китайских ветклиник — 300 юаней (около 3,8 тысячи рублей).

Сначала животным под анестезией удаляют часть тканей, что занимает около получаса, а затем формируют стоячую форму ушей — на это уходит 20-60 дней.

Хотя такие операции законны, многие клиники отказываются их проводить «из моральных соображений». Ветеринары отмечают, что эти процедуры вызывают у животных физическую боль и психологические муки. Кроме того, существует вероятность тяжёлых побочных эффектов.

Взято отсюда.

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