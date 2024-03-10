В Китае начали показывать по телевидению созданный нейросетью мультфильм

На экраны страны вышел анимационный сериал «Стихотворения тысячелетий»

В Китае начали показывать по телевидению первый полностью созданный искусственным интеллектом мультфильм, сообщает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

Анимационный проект под названием состоит из 26 эпизодов, продолжительность каждого составляет 7 минут. В основу сюжета легло более 200 стихотворений из классической китайской поэзии из общеобразовательной программы средней школы.

По данным источника, при создании мультсериала были использованы различные ИИ-алгоритмы, предназначенные для преобразования текста в видео.

– Мы будем еще глубже погружаться в технологические инновации, использовать возможности интернета и искусственного интеллекта, чтобы создать мощную движущую силу для развития нового типа средств массовой информации, — заявил Шэнь Хайсюн, глава государственной вещательной компании China Media Group.

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Взято отсюда