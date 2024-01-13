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В Китае объявили о создании «вечной» ядерной батареи для смартфона

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13 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Китайский стартап Betavolt заявляет, что изобрел ядерную батарею, которая может генерировать электроэнергию 50 лет без необходимости зарядки или обслуживания. Об этом пишет Русская весна со ссылкой на Independent.

Компания утверждает, что ее батарея может питать мобильные телефоны, которые вообще не придется заряжать, дроны, которые могут летать вечно, медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы, искусственные сердца и слуховые аппараты, и многое другое.

Китайцы говорят, что поместили 63 ядерных изотопа в модуль размером меньше монеты.

Сейчас батарея следующего поколения уже вступила в стадию пилотных испытаний. Разработчики уверены, что она дойдет до серийного производства в коммерческих целях.

Заявлено, что такая ядерная батарея абсолютно безопасна, не имеет внешнего излучения, а после периода распада 63 изотопа превращаются в стабильный изотоп меди.

Фото: Русская Весна

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

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