В Китае произошло серьезное землетрясение, которое ощущалось в соседних странах

В Китае на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района 22 января произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей. Рядом с эпицентром расположены пять деревень. По информации Xinhua, обрушились два жилых дома и помещения для скота.

Чуть раньше в этот же день сообщалось о землетрясении магнитудой 7 баллов на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались, в Бишкеке и Алма-Ате, а также в некоторых регионах Узбекистана.

В этот же день, 22 января, в 14:21 произошло землетрясение магнитудой 3,2 в Искитимском районе возле разреза Колыванский. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Землетрясения ощущалось почти всеми, кто оказался в эпицентре, по словам очевидцев, в окнах дребезжали стекла.

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