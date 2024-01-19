В Китае создали коронавирус, который уничтожил всех подопытных

Все зараженные вирусом зверьки умерли через восемь дней

В Китае создали новый вирус-мутант, который уничтожил всех подопытных мышей, сообщает “Комсомольская правда”.

Все зараженные вирусом подопытные умерли через восемь дней, а перед смертью их глаза побелели. По информации издания, это результат эксперимента, который провели ученые из Пекинского химико-технологического университета и Научно-исследовательского центра клинической медицины.

Вирус-мутант с названием GX_P2V (short_3UTR) оказался «двоюродным братом» возбудителя COVID-19. Согласно исследованию китайцев, новый патоген атаковал легкие, трахеи, кости, глаза и мозг зверьков. Перед смертью мыши сильно теряли в весе.

Западные ученые назвали эксперимент «ужасным и бессмысленным», вспомнив печальный опыт Уханя перед пандемией коронавируса.

Китайские вирусологи в свою очередь уверяют: это «отличная альтернативная модель» для понимания патогенных механизмов родственных SARS-CoV-2 вирусов.

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Взято отсюда