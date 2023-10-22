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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинский конфликт, эскалацию которого провоцируют США, направляя Киеву огромные пакеты помощи, может стать для них “вторым Афганистаном”, сказал посол КНДР в России Син Хон Чхол. Пишет ПРАЙМ.

“Действия США на Украине, в ходе которых они расходуют денежные средства на астрономические суммы, скопленные кровным налогом своего населения, для безрасчетной на победу войны и нарушают интересы европейцев для построения “однополярной модели мира”, войдет в историю как вторая война в Афганистане”, — цитирует слова посла Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее, в августе прошлого года бывший президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане сказал, что после состоявшегося при его преемнике Джо Байдене ухода из страны американские военные оставили талибам* “лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов”.

По словам экс-президента, действия США по эскалации конфликта на Украине и в частности передача Киеву ракет ATACMS лишь сделали перспективу мирного урегулирования еще менее вероятной.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон ранее заявила, что недавно Вашингтон предоставил Киеву ATACMS. При этом поставки этих ракет с уменьшенной дальностью в 165 километров не анонсировались.

Радиоэлектронной борьбой называют разновидность борьбы с использованием вооружений на новых физических принципах — радиоизлучения, радиоволны, изменения среды. По данным Минобороны России, РЭБ является одним из основных видов оперативного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

Кассетные боеприпасы М74 от ATACMS обнаружили в Бердянске в Запорожской области, который в ночь на вторник подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава общественного движения “Мы — вместе с Россией” Владимир Рогов.

ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции “Буря в пустыне”.

Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Фото: Unsplash/Yaroslav Muzychenko

Автор: vizitka01

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