Вопрос с ядерной войной состоит не в том, “будет ли она”, а в том, “кто и когда ее начнет”, уверен министр обороны КНДР Кан Сун Нам

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В КНДР уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что вопрос с ядерной войной состоит не в том, “будет ли она”, а в том, “кто и когда ее начнет”.

“Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны”, – заявил он.

Напомним, что весной этого года США и Южная Корея подписали Вашингтонскую декларацию. По ней Сеул заручился обещанием Вашингтона оперативно предоставить всю силу НАТО, в том числе и ядерное оружие, в случае ядерного конфликта с Пхеньяном.

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