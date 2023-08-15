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В КНДР уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

редактор01 mins

Вопрос с ядерной войной состоит не в том, “будет ли она”, а в том, “кто и когда ее начнет”, уверен министр обороны КНДР Кан Сун Нам

Фото: unsplash.com

В КНДР уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что вопрос с ядерной войной состоит не в том, “будет ли она”, а в том, “кто и когда ее начнет”. 

“Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны”, – заявил он.

Напомним, что весной этого года США и Южная Корея подписали Вашингтонскую декларацию. По ней Сеул заручился обещанием Вашингтона оперативно предоставить всю силу НАТО, в том числе и ядерное оружие, в случае ядерного конфликта с Пхеньяном.

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