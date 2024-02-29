В КНР рассказали, как назовут корабли для полетов на Луну

Новые аппараты будут представлены в двух вариантах: для проведения орбитальных миссий и для развития лунной программы Китая

Китайские разработчики анонсировали создание космических кораблей нового поколения, которые получат название “Мэнчжоу” (“Лодка мечты”), пишет “Газета.ру”. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте Управления программы пилотируемых полетов КНР.

В публикации содержится информация о том, что новые аппараты будут представлены в двух вариантах. В частности, их планируют использовать для проведения орбитальных миссий и для развития лунной программы Китая.

Посадочный модуль, предназначенный для установки на кораблях второго варианта для лунных миссий, получит название “Лань Юэ” (“Объять Луну”). Это название является отсылкой к стихотворению “Ты можешь полететь на Луну на девять дней”, которое написал первый председатель КНР Мао Цзэдун.

Подробности о технических характеристиках “Лодок мечты” пока держатся в секрете.

Ранее, 3 февраля 2024 года китайская компания Geely Holding Group, один из крупнейших автопроизводителей КНР, поделилась планами развития собственной спутниковой системы. В заявлении уточнили, что на сегодняшний день холдинг уже запустил на орбиту 11 своих аппаратов, которые призваны обеспечить более точную навигацию выпускаемых компанией беспилотных машин.

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