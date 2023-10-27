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В колледже АлтГУ подвели итоги осенней недели добра от волонтёрского отряда «Бумеранг»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С 16 по 22 октября прошла осенняя неделя добра. Волонтерский отряд «Бумеранг» колледжа АлтГУ оказывает помощь на протяжении всего года, творит настоящие поступки и дела и сейчас делится некоторыми из них.

    • 18 октября состоялась встреча с Героем России Геворком Исаханяном в рамках Всероссийского проекта «Вахта Героев Отечества», где ребята не только помогали в организации и проведении мероприятия, но и смогли задать интересующие вопросы.

    «Бумеранг» наладил сотрудничество с организацией «Весточка из дома» и совместно запустил патриотическую акцию #МыВместе. Все желающие могут написать письма с тёплыми словами и пожеланиями для военнослужащих. После их обязательно отправят адресатам. Ребята ждут письма до 7 ноября. Неделя добра дала старт развитию социального направления волонтёрской деятельности. Теперь отряд будет помогать пожилым людям и инвалидам, которые сами не справляются с домашними делами. Работать в этом направлении студенты уже начали. Глава экологического направления Ольга Седчихина и наставник волонтëрского отряда Елена Сарайкина приняли участие в общегородском субботнике совместно со студентами отделения ЭиИТ.

    В эту же неделю запустили социальную благотворительную акцию «Коробка храбрости». Она продлится до нового года. Цель акции – собрать подарки для детей из онкологического центра. Эти ребята прошли сложные медикаментозные процедуры и находятся на восстановительном лечении.

    Волонтерский отряд «Бумеранг» ждет поддержку и участие каждого!

    Колледж АлтГУ

    Горняк22

    Взято отсюда

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