Допуск граждан на длительные свидания осуществляется при предъявлении паспорта и справки
С 17 января в колониях Алтайского края возобновили длительные свидания с родственниками, сообщает УФСИН по региону.
Отметим, что допуск граждан на длительные свидания осуществляется при предъявлении паспорта и справки об отсутствии инфекционных заболеваний, а также контакта с инфекционными больными в течение 21 дня.
“Данная справка выдается медицинской организацией по месту жительства не ранее чем за три дня до даты предоставления длительного свидания”, – говорится в сообщении.
Напомним, длительные свидания с осужденными отменили 18 декабря. Такие меры связаны с ростом заболеваемости ОРВИ среди жителей края.
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Взято отсюда