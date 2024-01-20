Допуск граждан на длительные свидания осуществляется при предъявлении паспорта и справки

С 17 января в колониях Алтайского края возобновили длительные свидания с родственниками, сообщает УФСИН по региону.

Отметим, что допуск граждан на длительные свидания осуществляется при предъявлении паспорта и справки об отсутствии инфекционных заболеваний, а также контакта с инфекционными больными в течение 21 дня.

“Данная справка выдается медицинской организацией по месту жительства не ранее чем за три дня до даты предоставления длительного свидания”, – говорится в сообщении.

Напомним, длительные свидания с осужденными отменили 18 декабря. Такие меры связаны с ростом заболеваемости ОРВИ среди жителей края.

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Взято отсюда