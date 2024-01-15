В Коми прорвало грунтовые воды и затопило шахту, один рабочий погиб

Всего в шахте находилось 60 человек, на аварийном участке работали три человека, один из них погиб

В Коми произошло частичное затопление шахты “Заполярная” из-за прорыва грунтовых вод. Один рабочий погиб, шахтеры выведены на поверхность, работы в забое приостановлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на завление компании “Воркутауголь”.

Управление МЧС РФ по республике Коми сообщило, что на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. В момент затопления в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке в тот момент работали три человека. Один из шахтеров погиб, другого доставили в больницу с ушибами и переломом. Третий горняк из аварийной зоны не пострадал.

“Работники шахты “Заполярная” выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены”, – говорится в сообщении на странице компании “Воркутауголь” в соцсети “ВКонтакте”.

Сейчас на предприятии работает специальная комиссия, которая пытается установить причины произошедшего.

В МЧС сообщили, что горноспасателям и шахтерам удалось устранить последствия прорыва грунтовых вод и частичного затопления шахты.

“Вода устранена на аварийном участке. Угрозы остальным 57 горнякам шахты не было, их эвакуация не потребовалась и не проводилась”, – сообщили агентству ТАСС в ведомстве.

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