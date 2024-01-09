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В комитете по образованию обсудили итоги проведения новогодних каникул для школьников

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В комитете по образованию обсудили итоги проведения новогодних каникул для школьников

Сегодня в комитете по образованию состоялось еженедельное аппаратное совещание, которое провела заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук. Начальники отделов и руководители групп обсудили итоги проведения новогодних мероприятий для школьников города. Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Марина Манжелей доложила, что традиционные новогодние представления для учащихся 1-4 классов прошли в Барнауле с 18 по 29 декабря. « Всего участниками новогодних представлений стали более 40 тысяч барнаульских школьников. Губернаторские сладкие подарки вручены детям в торжественной обстановке на школьных новогодних праздниках. Учащимся, приглашённым в Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, подарки были вручены в день представления » – рассказала Марина Манжелей. Отметим, для безопасности детей в местах проведения праздников помещения обследовались кинологами, в шести учреждениях культуры были установлены стационарные и ручные металлодетекторы, а в зданиях организовано дежурство сотрудников полиции, а также инспекторов пожнадзора, медицинских работников, педагогов образовательных организаций города. В период новогодних представлений сотрудниками Госавтоинспекции города осуществлялось сопровождение автобусов и пеших колонн. Доставку детей на представления выполняли перевозчики, имеющие лицензии на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Кроме этого, в период новогодних каникул школьники города приняли участие в различных спортивных, культурно-массовых, интеллектуальных мероприятиях. Смогли поучаствовать в мастер-классах, новогодних гуляниях, квест-играх. Всего для школьников города было проведено более 170 мероприятий.

Взято отсюда.

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