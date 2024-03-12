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В комитете по образованию обсудили вопросы организации двухразового питания учащихся с ОВЗ

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В комитете по образованию обсудили вопросы организации двухразового питания учащихся с ОВЗ

В комитете по образованию прошло еженедельное аппаратное совещание, которое провела заместитель председателя комитета Наталья Михальчук. Участниками совещания стали начальники отделов и руководители групп. Присутствующие обсудили актуальную тему организации двухразового питания для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. С докладом на эту тему выступила главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования Наталья Базина. Она отметила, что эта тема является важной и требует особого подхода. На совещание были приглашены директора школ № 1 и 106. Во время обсуждения вопроса были определены основные задачи. Одной из главных задач – разработать и реализовать меры, которые обеспечат сбалансированное питание для всех учащихся, включая тех, кто получает образование на дому. «В настоящее время подготовлен проект постановления администрации города Барнаула, который утверждает новый порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, обучение которых организовано образовательными организациями на дому в виде сухого пайка (продуктового набора) либо денежной компенсации». – рассказывает Наталья Базина. Руководители школ поделились своим опытом в организации питания для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Также ими выработаны рекомендации по организации питания для учащихся, которые получают образование на дому. Особое внимание на совещании уделено вопросам контроля качества питания, соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов. Наталья Базина отметила, что с целью обеспечения контроля за организацией питания в образовательных организациях комитетом осуществляются внеплановые выходы, плановые тематические проверки, документарные проверки, мониторинг официальных сайтов образовательных организаций, анализ данных. Также в школах города организован родительский контроль. Он проводится согласно определённому школами графику. Существует ещё один вид контроля – Общественный контроль. «Общественный контроль проходит с участием депутатов Барнаульской городской Думы, представителей Совета женщин при главе города, Общественной палаты города Барнаула, Совета директоров муниципальных общеобразовательных организаций города, специалистов Управления Роспотребнадзора, родительской общественности», – отмечает Наталья Базина. В итоге совещания участниками обсуждены и приняты планы мероприятий и меры по организации двухразового питания для учащихся с ОВЗ, которые будут реализованы в ближайшее время.

Взято отсюда.

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