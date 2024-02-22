В Консультативно-диагностическом центре запустили школу сахарного диабета

На базе Консультативно-диагностического центра Алтайского края запустили школу сахарного диабета. В программе 5 занятий, класс рассчитан на 8-12 человек.

Ученикам расскажут о тяжести заболевания, возможных и необходимых физических нагрузках, сахароснижающей терапии, о самостоятельном снижении сахара в критических ситуациях.

Будут и практические занятия, где врачи научат пользоваться глюкометром, правильно подбирать обувь, ухаживать за стопами и делать инъекции.

Особое внимание уделяется составлению правильного рациона и режима питания, ведь это залог хорошего самочувствия.

Обучение проводят лечащие врачи после предварительного обследования пациентов. А на последнем уроке каждый ученик получит заключение с индивидуальными рекомендациями по питанию, физическим нагрузкам и показателям сахара в крови.

Занятия для пациентов бесплатны, проводятся каждый понедельник. Чтобы попасть в школу, достаточно получить направление у лечащего врача.

Взято отсюда.

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