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В краевое управление МЧС поступили 10 единиц новой пожарной техники

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В краевое управление МЧС поступили 10 единиц новой пожарной техники

Ключи от машин вручали руководитель главка Александр Макаров и вице-губернатор Алтайского края Игорь Степаненко.

Заместитель председателя Правительства Алтайского края рассказал, что уже стало традицией вручать технику подразделениям, которые служат на территории региона. Среди новинок – четыре лёгких внедорожника «Niva Travel». В территориальных отделах их будут использовать для доставки пожарных экспертов и проведения профилактических рейдов. Пятая пожарно-спасательная часть Барнаула получила новую автолестницу. Цистерну на полноприводном шасси «Урал Next» отправили в Белокуриху. Ещё одну такую получит специализированная пожарно-спасательная часть. Парк спецтехники этого подразделения теперь усилен бортовым КамАЗом, тягачом с тралом для тяжеловесных грузов и мобильным комплексом специальной обработки.

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

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