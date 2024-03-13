реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В краевой Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Калманском районе

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В краевой Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Калманском районе

Столкновение транспортных средств произошло сегодня, 13 марта, на 59 км автомобильной дороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1968 года рождения, двигаясь на автомобиле ГАЗ «Волга» со стороны города Барнаула в направлении города Алейска, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с рейсовым автобусом ГАЗ-А65Р32, следовавшим по маршруту «Алейск — Барнаул» (водитель — мужчина 1967 года рождения). После чего автомобиль «Волга» допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, под управлением мужчины 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Волга», 1976 и 1948 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести.

В момент ДТП в автобусе находилось два пассажира, из них никто не пострадал.

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , алтай новости происшествия ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Новый поликлинический корпус открыли в барнаульской городской больнице №3

Об этом сообщил официальный сайт Алтайского края. Глава региона и…

Оставаться женщинами: победительница конкурса Краса в погонах о жизни и работе

Оставаться женщинами: победительница конкурса Краса в погонах о жизни…

По мнению Ирины Плешковой, женщина в любом месте должна оставаться…

33-летний командир рухнувшего под Ивановом самолета Ил-76 должен был уйти на пенсию

33-летний командир рухнувшего под Ивановом самолета Ил-76 должен был…

Пилот. Летчик. Самолет Фото: unsplash.com Предварительно, пилот остался в ВКС…

Путин объяснил, в каком случае Россия готова применить ядерное оружие

Путин объяснил, в каком случае Россия готова применить ядерное…

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Путин уточнил, что Россия…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp