В краевой Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Калманском районе

Столкновение транспортных средств произошло сегодня, 13 марта, на 59 км автомобильной дороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1968 года рождения, двигаясь на автомобиле ГАЗ «Волга» со стороны города Барнаула в направлении города Алейска, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с рейсовым автобусом ГАЗ-А65Р32, следовавшим по маршруту «Алейск — Барнаул» (водитель — мужчина 1967 года рождения). После чего автомобиль «Волга» допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, под управлением мужчины 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Волга», 1976 и 1948 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести.

В момент ДТП в автобусе находилось два пассажира, из них никто не пострадал.

Взято отсюда.

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