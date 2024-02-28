ДТП на бийской трассе Фото: t.me/incident_22

Ранее в СМИ писали, что попавший в ДТП автомобиль может принадлежать службе судебных приставов, однако эта информация не подтвердилась

В алтайской Гострудинспекции расследуют смертельное ДТП с водителем Сибирского регионального центра судебной экспертизы, подведомственного Минюсту РФ, сообщается на сайте ведомства.

Так, сотрудники Гострудинспекции проводят сбор и составляют необходимые документы для расследования, устанавливают причины и нарушения, повлекшие ДТП.

Напомним, 15 февраля 2024 года на трассе Р256 произошло смертельное ДТП – погиб 39-летний водитель Renault Logan. По данным краевой Госавтоинспекции, при обгоне он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и улетел в левый кювет. Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Пассажир иномарки не пострадал.

Также была информация, что автомобиль принадлежит службе судебных приставов, так как на фото видно характерную зеленую полосу на машине. Позже в краевом управлении сообщили, что авто к ним не относится.

Взято отсюда