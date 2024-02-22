В Краевой клинической больнице обсудили вопросы профилактики хронических неинфекционных заболеваний

20 февраля в Краевой клинической больнице состоялась научно-практическая конференция «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний. Актуальные вопросы диспансеризации взрослого населения, диспансерного наблюдения».
Цель проведения конференции – повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению, снижение заболеваемости и смертности от ведущих хронических неинфекционных заболеваний.
В ходе конференции представлены доклады ведущих специалистов края в области кардиологии, терапии, онкологии. Участники конференции обсудили ключевые вопросы, касающиеся увеличения количества и качества проводимых на территории края скрининговых обследований.
Взято отсюда.
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