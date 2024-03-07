В краевой столице из-за нехватки ребятишек укрупняют детские сады

Только за первые месяцы нового года 16 дошкольных учреждений Барнаула превратили в восемь.

В городском комитете по образованию ссылаются на объективные демографические причины: в ряде городских районов число дошкольников идёт на убыль. Тем временем, реорганизация беспокоит некоторых родителей: они боятся лишиться садика в удобном для себя месте. Например, детский сад, некогда носивший №79, теперь стал №215, одним из его подразделений. Сейчас этот филиал посещают всего 28 воспитанников. Родители обеспокоены: говорят, получили неофициальную информацию, что детей целесообразнее перевести в «головной» корпус. Добираться туда больше километра и только по дворам, на общественном транспорте не доехать. Но, как объяснила заведующая, рождаемость упала. Население в микрорайоне возрастное, дошколят мало – потому и было принято решение об укрупнении. Но двери корпуса на ул. Горно-Алтайской, уверяет, что открыты. Кстати, калитку и забор меняли в прошлом году, ремонтировали здесь и кровлю. То есть, в садик вкладывались, значит, со счетов его не списывают. Ирина Балишина, заведующая детским садом № 215 объяснила, что основной набор будет с 25 апреля. До этого времени нужно знать: какие дети уходят в речевые детские сады, какие переезжают, уезжают из города или в другой район. Но пока в этом здании дети есть, оно будет работать, заверила заведующая. Ключевое слово «пока». В профильном городском комитете подтверждают: если здание не будет востребовано, то нельзя исключать, что его законсервируют, такие примеры в Барнауле были. Но всё остаётся на балансе города и в любой момент может вернуться на службу детям, уверяют в мэрии. В целом, укрупнение садов – тенденция последних лет: только за первые месяцы нынешнего года 16 дошкольных учреждений превратили в восемь. Но на сегодняшний день сколько бы реорганизованных дошкольных учреждений ни было – ни одного сотрудника не уволили, не сократили. Если убыль дошкольников продолжится – продолжится и реорганизация. Но и в обратную сторону, уверяют чиновники, – это тоже работает, и сады могут разукрупнить. Больше всего свободных мест сейчас в учреждениях Ленинского и Октябрьского районов. Путёвку можно получить хоть завтра.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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