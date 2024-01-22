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В краевом УФСИНе встретили четвероногих новобранцев

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В краевом УФСИНе встретили четвероногих новобранцев

Новые служебные собаки прибыли из Кемеровского ведомственного питомника для службы в исправительных учреждениях Бийска, Барнаула и Рубцовска.

Кто и как будет делать из них настоящих служебных псов? Тот случай, когда играть на рабочем месте не то, что не возбраняется, а только поощряется. Для полугодовалого щенка немецкой овчарки игра – это обязательная часть подготовки к несению службы. Щенячий восторг при виде игрушки и не желание ее отдавать – показатель того, что новобранец потенциально годен к работе в кинологическом центре одной из барнаульских исправительных колоний. Сначала в таких перетягиваниях игрушек щенок всегда должен побеждать, говорят кинологи. Тогда пёс начинает чувствовать себя добытчиком, а это подогревает интерес к дальнейшему обучению. Следующим этапом для новобранцев станет общий курс послушания – базовые команды: рядом, сидеть, лежать, стоять. Быстро учиться и быть в форме им помогает и сбалансированный рацион. Обследовать местность или автомобиль в поиске злоумышленника или запрещённого вещества служебная собака должна за пять минут. С этим блестяще справляется шестилетний ризеншнауцер по кличке Жук. Для новобранцев Сани и Гюрзы – он пример для подражания.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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