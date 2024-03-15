В Краснодарском крае родился первый в России клонированный теленок

Использование клонирования позволит реализовать стратегические планы по разведению высокопродуктивных генотипированных животных

Клонированный теленок впервые родился на ферме предприятия “Рассвет” в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в пресс-службу группы компаний “Прогресс Агро”. Сообщают, что подобных успешных экспериментов в области животноводства с помощью метода Handmade Cloning в России ранее не проводилось.

“На ферме АО “Рассвет” (входит в ГК “Прогресс Агро”) впервые родился теленок-клон. Он был произведен от коровы с рекордными показателями надоев, что в перспективе позволит получить значительный экономический эффект для развития животноводства”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе компании рассказали, что работу по выведению клонированного поголовья коров в хозяйстве начали вести несколько лет назад. Вопросом занимались специалисты в области эмбриологии, генетики, клеточных технологий, ветеринарии, зоотехники и инженерии. Первые результаты появились в сентябре 2022 года, когда удалось получить эмбрион клона с помощью альтернативного метода переноса ядер соматических клеток Handmade Cloning, не требующего дорогостоящего и сложного оборудования.

“Использование клонирования позволит компании реализовать стратегические планы по разведению высокопродуктивных генотипированных животных. С учетом того, что за основу брался генетический материал коровы-рекордсменки, дальнейшее развитие этого направления даст существенный экономический эффект для развития предприятия”, – пояснил генеральный директор Леонид Рагозин.

Корова-донор дает 18 тонн молока в год, в то время как обычная – около 10 тонн.

Сейчас животные чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем ветеринарных специалистов.

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Взято отсюда