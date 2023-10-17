В Красноярске бывшая жена украла у раненого участника СВО 3 млн рублей
Банковская карта. Фото: pixabay.com
По словам военного, карта его бывшей жены была привязана к его счету. На нем лежала сумма, в которую входили компенсация за ранение и выплаты за отправку в зону СВО
В Красноярске женщина сняла со счета бывшего мужа, получившего ранение на СВО, 3 млн рублей. После этого она пропала, ее объявили в розыск, сообщает Lenta.ru.
По словам 36-летнего военного, деньги передали ему летом, когда он лежал в больнице. Сумма складывалась из компенсации за ранение и выплат за отправку в зону СВО.
Мужчина утверждает, что бывшая супруга незаконно присвоила себе его деньги, – ее карта была привязана к его счету. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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