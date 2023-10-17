17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

В Красноярске бывшая жена украла у раненого участника СВО 3 млн рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Банковская карта. Фото: pixabay.com

По словам военного, карта его бывшей жены была привязана к его счету. На нем лежала сумма, в которую входили компенсация за ранение и выплаты за отправку в зону СВО

В Красноярске женщина сняла со счета бывшего мужа, получившего ранение на СВО, 3 млн рублей. После этого она пропала, ее объявили в розыск, сообщает Lenta.ru.

По словам 36-летнего военного, деньги передали ему летом, когда он лежал в больнице. Сумма складывалась из компенсации за ранение и выплат за отправку в зону СВО.

Мужчина утверждает, что бывшая супруга незаконно присвоила себе его деньги, – ее карта была привязана к его счету. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Источник

горняк
горняк онлайн

Добавить комментарий

Похожие новости